Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.



Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 oranında azalarak 105 bin 46 oldu.



Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 10 bin 619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi.



Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 27 konut ile Bayburt oldu.



KREDİLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 30,6 AZALDI



Kredili konut satışları olarak bilinen ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 oranında azalış göstererek 22 bin 762 oldu.



Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 462 konut satışı ve yüzde 15,2 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 50 ile Artvin oldu.



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