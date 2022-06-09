Konut sıkıntısına yeni öneri: İngiltere modeli

Satılık ve kiralık konutta fiyat artışı devam ederken bu konuya çözüm için yeni bir görüş ortaya atıldı.



Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği GAPAS, İngiltere’de uygulanan ‘kullanım hakkı satışı’ yöntemini önerdi.



GAPAS Başkanı İsmail Özcan, ''Bizim insanımız şu an bir daire, bir ticari ünite aldığında tek tapu alıyor. O tapuda hem arsa payı hem de üzerinde yapılmış olan inşaattaki bağımsız bölüm var. Aslında iki farklı gayrimenkulu tek tapuda alıyor. İngiltere modeli şöyle; üzerinde bina inşaa edilen arsa mülkiyeti yine arsa sahibinde kalıyor'' şeklinde açıklama yaptı.

Bu modelde, kişiler sadece konutun yapı ömrü boyunca kullanım hakkını satın alıyor, arsa mülkiyeti değişmiyor.



Konutu alan kişiler müteahhite yapım bedelini öderken yapı ömrü kadar da arsa kirası ödüyor.



Kullanım hakkı alan kişi, binanın ömrü boyunca konutu çocuklarına miras da bırakabiliyor



Özcan, ''İki farklı bir tapu sistemi var; arsa mülkiyetini ve bina mülkiyetini tanımlayan.'' dedi.

Bu model halihazırda Türkiye'de turizm, madencilik ve tarım gibi alanlarda uygulanıyor.

