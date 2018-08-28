Gayrimenkul sektörü, Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak bugün tarihi bir kampanyaya daha imza attı.

2 AY SÜRECEK



Çevre ve Şehircilik Başkanlığı öncülüğü ile konut sektöründe yeni bir kampanya başlıyor. Bugün başlayan ve 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyaya tüm inşaat firmaları destek veriyor. Faizin 0.98’e çekildiği kampanyada vatandaş yüzde 20 değil yüzde 10 peşinat verecek.



Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şunları söyledi:



"-Ülkemizin içine sokulmak istendiği ekonomik kuşatmakta karşı yeni kampanya başlatıyoruz.

-Proje satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacak.

-Kampanyaya tüm sektör temsilcileri destek veriyor.



-Gayrimenkul sektörü üzerine me zaman düştüyse görevini kararlılıkla yerine getirdi

Birlik beraberlik içinde yapılan iş ülkeyi ekonomiyi sektörü yukarıya taşıyor.

-Milli ve yerli bir duruş sergileniyor.

-İnşaat sektörü tüm fedakarlığı yapıyor.

-Ülkemiz ekonomik kuşatma ile karşı karşıya.

-Güçlü bir ülke ve ekonomiyiz."



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