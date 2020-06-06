Konutta yeni dönem: Sağlıklı ev

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul beklentilerinde de önemli değişiklikler yarattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Deprem güvenliğinin yanı sıra artık insanların sağlık kaygısına hitap eden projeler müşteri beklentilerinde öne çıkıyor" dedi.



Yılmaz yaptığı açıklamada, "Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy’de göreceksiniz." ifadelerini kullandı.



Yatay mimariye sahip projelerin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, şirket olarak, bunun kararının 3-4 yıl önce zaten alındığını, arazilerin de buna göre geliştirildiğini kaydetti.



"BAHÇESİZ BALKONSUZ EV OLMAYACAĞI GÖRÜLDÜ"

Yılmaz, değişen dinamiklere vurgu yaparak Yılmaz şu değerlendirmelerde bulundu:



"Depremin ardından inşaat sektörü deprem kriterleri ile tanışmıştı. Şimdi bu kriterlere bir yenisinin eklenmesi gerekiyor. Bu süreç hepimize bahçesiz, balkonsuz ya da terassız ev olamayacağını gösterdi. Bunun için de imar yönetmelikleri düzenlenirken evlerin balkon ve teraslı yapılması konusunda birtakım teşvikler verilerek düzenlenmesinde yarar var. Biz sağlık kriterleri konusunda ciddi bir çalışma yaptık. Hekimlerden oluşan bir ‘Sağlık Kurulu’ oluşturduk. Çekmeköy projemizi de bu kurulun önerileri etrafında şekillendirdik. Pandemi sonrası gayrimenkul anlayışının dünyadaki en önemli örneklerinden birini Çekmeköy’de göreceksiniz."



BİNA YÜKSEKLİĞİ ZEMİN +5 KAT



Projede alınan mesafeyle ilgili bilgileri de aktaran Yılmaz, "Bugün itibarıyla aldığımız ön talep 58 bini aştı. Çok sayıda kişi gelip görmek istiyor. Onlar için de sosyal mesafe kurallarını gözeten bir sisteme geçiyoruz. Projemizde binaların yüksekliğini de zemin+5 kat olarak kurguladık. Otoparklarımızı evlerimizin altına aldık. Ortada yer alan bölümü orman olarak koruyalım ve proje sakinlerinin kullanımına açalım istedik." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, evden çalışma konusuna da değinerek, uzmanların evde bir çalışma odası olmasını, eğer yoksa mutlaka bir çalışma alanı oluşturulmasını dile getirdiklerini, bu yüzden kendilerinin çalışma odalarını unutmadığını belirtti.



Bazı evlere yarım odalar şeklinde bölümler eklediklerini, ayrıca projemizdeki bahçeli ev sayımızı artırdıklarını kaydeden Yılmaz, toplam daire sayısının yüzde 20’sinin villa bahçe konseptiyle tasarlandığını, tüm dairelerin balkonlu yapılarak, projedeki evlerin yüzde 20’sinin de teraslı ev olarak kurgulandığını bildirdi. ,



BU SÜREÇ CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE ÇOK İYİ YÖNETİLDİ



Yılmaz, salgın döneminde çok başarılı politikalara imza atıldığına da dikkat çekerek şunları kaydetti:



"Bir Türk vatandaşı olarak şu bana büyük bir gurur veriyor; Dünya ülkeleri bu dönemde hem ekonomik hem de sağlık anlamında ciddi çaresizliklerle boğuşurken Türkiye bu anlamda dostun ve düşmanın gıptayla baktığı bir ülke oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde faizlerde düşüşün sürdüğü, çarkların dönmeye devam ettiği, enflasyonun düşerken, ciddi büyüme rakamlarına imza atıldığı bir dönem yaşadık. Özellikle kamu bankaları iş dünyasına çok pozitif bir yaklaşım sergiledi. Bu sürecin sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın koordinasyonunda çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Türkiye olarak yılın ikinci yarısında da bunun faydalarını göreceğiz."



Sağlıklı ev kriterleri ise şöyle sıralandı:



1- Binada asansör elbette olacak. Fakat asansöre ihtiyaç duymadan çıkılabilecek yükseklikteki eve sağlıklı ev diyoruz.



2- Mümkünse bahçesi olacak. Bahçe yoksa teras, teras da veremiyorsanız kesinlikle geniş balkona sahip bulunacak.



3- Orman içinde ve geniş bir yeşil alanı sahip olacak.



4- Her dairenin havalandırma sistemi korona sürecindeki sağlık kriterlerine uygun tasarlanacak.



5- En son deprem yönetmeliğine uygun inşa edilecek.