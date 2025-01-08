Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı 3'üncü yılını kutluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın açılışının 3’üncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı’nın 8 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile hizmete açıldığını ve 3 yıldır hizmette olduğunu anımsatarak, “Açıldığı günden bu yana 3 milyon 783 bin yolcuya hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti verdik. Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleri arasında hızlı tren bağlantısı kuran hattımız ile vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sunduk.” dedi.

KARAMAN-KONYA ARASI SEYAHAT SÜRESİ 40 DAKİKAYA İNDİ



Söz konusu hattın sunduğu zaman tasarrufuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, “Karaman-Konya arasında seyahat süresini 40 dakikaya, Ankara-Karaman arasında 2 saat 40 dakika, İstanbul-Karaman arasında ise seyahat süresini 6 saate indirdik.” ifadelerini kullandı.

Karamanlıların hızlı tren ile büyükşehirlere kolayca ulaşım sağladığını ifade eden Uraloğlu, Ankara-Konya-Karaman Hattı’nda 7 İstanbul-Konya-Karaman Hattı’nda ise 15 istasyon bulunduğunu belirtti.