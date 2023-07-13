Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? (2023 KGM köprü ve otoyolların güncel ücretleri)

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. Köprü ve otoyollara yapılan KDV artışıyla birlikte, güncel geçiş ücretleri merak ediliyor.



KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ



15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.



Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.



Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:



Osmangazi Köprüsü 190 lira

Çanakkale Köprüsü 205 lira

Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira

Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira