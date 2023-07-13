Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? (2023 KGM köprü ve otoyolların güncel ücretleri)

Köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) KDV artışını, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yansıtmasıyla birlikte merak ediliyor. Araç sahibi binlerce sürücü, her gün işe gidip gelmek için köprü ve otoyolları kullanıyor. Peki, köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu?

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? (2023 KGM köprü ve otoyolların güncel ücretleri)

, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. ve otoyollara yapılan KDV artışıyla birlikte, güncel geçiş ücretleri merak ediliyor.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.

Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar oldu? (2023 KGM köprü ve otoyolların güncel ücretleri) - 1

sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:

  • Osmangazi Köprüsü 190 lira
  • Çanakkale Köprüsü 205 lira
  • Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira
  • Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira

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