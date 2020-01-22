Koronavirüs altın ve petrolü vurdu (Piyasalarda gizemli virüs etkisi )

Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılan gizemli virüs piyasaları da etkiledi.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan virüs, Japonya, Güney Kore, Tayland ve Avustralya'nın ardından ABD'de de görüldü.

Virüsün ortaya çıkması ve hastalığın yayılacağına ilişkin endişeler, yatırımcılara 17 yıl önceki SARS virüsünün kötü anılarını anımsattı. Virüsün şimdilik SARS kadar ciddi etkisi görülmemiş olsa da piyasalar gelişmeleri dikkatle takip ediyor.



SARS VİRÜSÜNDEN 800 LİŞİ ÖLDÜ

2003 yılında 800 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsü nedeniyle havayolları, turizm ve perakende hisselerinde ciddi düşüşler yaşanmış ve düşüş dalgası tüm dünyayı etkilemişti.



Salı günü ciddi düşüş kaydeden Asya borsalarında çarşamba işlemlerinde hafif bir toparlanma yaşandı.



MSCI'nın havayolu sanayı endeksi salı günü en büyük günlük düşüşünü yaşadı. ABD borsaları havayollarının etkisiyle düşüşe geçti.

Çin yuanı ve Japon yeni geriledi. Ons altın, 1.552 dolar seviyesine geriledi. Brent petrol ise 20 sent düşerek varil başına 65 doların altına indi.



GİZEMLİ VİRÜS 9 KİŞİNİN CANINI ALDI

En son bilgilere göre ise, Çin’de 9 kişiyi öldüren ve “gizemli virüs” olarak nitelendirilen yeni koronavirüs türünün insandan insana geçtiği belirtildi.

Hong Konglu uzmanlar yeni virüsün genetik yapısının SARS virüsü ile %80 örtüştüğünü söyledi. İngiliz uzmanlar, Çin’in gerçek vaka sayısını gizlediğini ileri sürerken birçok ülke, Çin seyahatlerinin kontrolden geçirilmesi için havalimanları ve gümrük kapılarında önlemler alıyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?



VİDEO: VİRÜSE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?