Köy köy dolaşıp 6 bin 900 liraya çalışacak işçi arıyorlar

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bu ayın ortasında başlayacak çay hasadı için işçi arayışı sürüyor.

İşçi açığını kapatmak için Rize’nin Fındıklı ilçesinde ‘Çayımız tarlada kalmasın’ projesi başlatıldı.



Fındıklı Belediyesi, ziraat odası, muhtarlar derneği ile ilçe kent konseyi ortak birlik kuruldu. Birlik üyeleri, mahalle ve köyleri gezmeye başladı.



6 AY SİGORTA



Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, işçilerin 6 ay sigortalı olacağını topladığı çayın kilogramına göre para kazanacağını söyledi. Buna göre 400 kilogram çay toplayan bir işçi aylık 6 bin 900 lira kazanacak.

YABANCI İŞÇİ GELEMEDİ



100 bin üretici, salgın nedeniyle büyükşehirlerden Doğu Karadeniz'e gidemedi. 40 bin yabancı uyruklu işçi de sınır kapıları kapatıldığı için bu yıl bölgede değil.



ÇAY HASADI İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

