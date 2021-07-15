Kredi borçları için yeni karar: Finansal yeniden yapılandırma süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile finansal yeniden yapılandırmanın süresi 2 yıl daha uzadı.



Banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ve küçük ölçekli şirketler için "Finansal Yeniden Yapılandırma" uygulaması, 2019 yılında bankacılık yasasında yapılan değişiklikle başlanmıştı.

Borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için yükümlülüklerini yerine getiremeyen şirketlere imkan sağlama amaçlı uygulama, 19 Temmuz 2019'da iki yıl için yürürlüğe girmişti.

Yasayla, Cumhurbaşkanı'na uygulamanın süresini iki yıl uzatma yetkisi verilmişti. Finansal yeniden yapılandırma imkanında sürenin dolmasına dört gün kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzatma yetkisini kullandı.

Uzatma kararıyla bankalarla şirketler, kredi borçları için 19 Temmuz 2023'e kadar finansal yeniden yapılandırma anlaşmaları yapabilecek.

