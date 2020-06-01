Kredi kampanyasında özel bankalar var mı?

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bugün konuttan taşıta, mobilyadan tatile kadar dört yeni kredi paketi hazırladı.

Konut desteği kapsamında sıfır ve 1.el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. Yerli üretim sıfır konutta yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek.

İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi verilecek Seyahat acentelerinden tatil paketi satın alacak müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.



Kamu bankalarının sağladığı bu imkanın ardından vatandaşlar şimdi de özel bankaların pakette yer alıp almadığını araştırıyor. Özellikle İş Bankası, Akbank, Finansbank ve Yapı Kredi Bankası gibi büyük bankaların kredi destek paketinde yer alıp almadığı merak konusu oldu.



Kredi destek paketi şu anda sadece kamu bankaları tarafından sağlanıyor. Özel bankalardan ise henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Kredi destek paketlerinden yararlanmak isteyen tüketicilerin kamu bankalarına başvurması gerekiyor.

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