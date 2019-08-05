Son yıllarda en çok siber saldırılar ve diğer nedenlerle oluşan güvenlik riskleri üzerinde çalıştıklarını söyleyen Visa Türkiye CEO'su Merve Tezel, kimlik bilgileri ve işlem doğrulama sistemlerini geliştirdiklerini söyledi.



Token (tokenization) denilen bir sistem geliştirildiğini, Türkçesi’nin şifreleme olarak ifade edilebileceğini belirten Tezel, bu yeni sistemin henhangi bir iş yerinde kredi kartıyla işlem yapıldığında gerçek kart numarasının gizlendiğini, işlemde görülen numaranın sadece o işlemde kulllanılan ‘yalancı’ bir kart numarası olacağını söyledi.

Milliyet'ten Kadife Şahin'in haberine göre Tüzel, şöyle konuştu:



“En basiti şöyle; kartınızı bir işlem için bir yere veriyorsunuz. Kart çalınsa, kaybolsa veya unutulsa, bir şey olsa sonuçta kartınızı kapatacaksınız, bir risk oluşacak. Token diye yalancı bir kart numarası, sanal kart numarasına benziyor ama siz bir işyerine gittiniz, sadece o işyerinde geçerli. Veya sadece mobil işlemde geçerli olacak. Özel, yalancı bir kart numarası. Arka tarafta gerçek kart numaranıza bağlı bir kart numarası. Birşey olursa gerçek kart numaranıza hiç bir şey olmuyor. Onu kapatıp yenisini açıyoruz. Tokenlarla hiç bir zaman gerçek kart numarasını açık etmeden çalışabilecek bir alt yapı geliştiriyoruz. Türkiye’ye de gelecek inşallah. Amerika, İngiltere ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde var.”

"TÜRKLER KARTI SEVİYOR"



Özel harcamaların yüzde 38’nin kartla yapıldığını söyleyen Tezel, “Türk kart hamili kartı çok seviyor. Kartın geçmediği çok az alan var” dedi.

"E-TİCARET YÜZDE 30 OLUR"



Dijital dünya ile kart sistemlerinin birbirini etkilediğini söyleyen Tezel, “Dijital dünya doksanlarda başlayıp, iki binlerde iyice kayda değer hala geldi. Artık herhangi bir işletmenin dijital bacağının olmazsa olmazı haline geldi. Çünkü bazı şeyleri sadece online alabiliyorsunuz. Ticaretin ödemeler ile birleşmediği noktada ticaret olmaz” dedi.

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Temassız kartta Türkiye’nin arzu edilen gelişmeyi göstermediğini belirten Tezel, “Temassız kartta geri kaldık. Polonya yüzde 80. Biz istediğimiz ilerlemeyi gösteremedik” dedi.

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Kart harcamalarının yüzde 18'inin e-ticaret olduğunu söyleyen Merve Tezel, bunun yüzde 30’lara gelmesinin çok sürmeyeceğini söyledi. Tezel, kartın en çok seyahat, online pazar harcamaları, sanal marketler, içerik sağlacılar, sinema, giyim ve BES ödemelerinde kullanıldığını söyledi.



"Paramı Yönetebiliyorum" örnek bir projedir...



Paramı Yönetebiliyorum Projesi'nde 10. yılı geride bıraktıklarını ifade eden Visa Türkiye CEO’su Tezel, 1.4 milyon kişiye birebir eğitim verildiğini söyledi. Projenin çok ortaklı yapısı olduğunu ve 27 bankanın desteğiyle yürütüldüğünü belirten Tzel, başarılı olmasında UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), Habitat ve Visa işbirliğinin etkili olduğunu kaydetti.



Tezel, şöyle konuştu:



“Finansal okuryazarlık tüm iş ortakları için çok önemli ve en üst düzeyde sahipleniliyor. Visa bu alanda 20 yılı aşkın bir süredir dünya çapında çalışmalar yapıyor. Bu alanda geliştirilen içerikler 16 dile çevirildi. 42 ülkede 40 milyondan fazla kişiye ulaşıldı. 378’ten fazla finans kurumu hazırlanan içeriklerden faydalandı. Paramı Yönetebiliyorum bu global vizyon çerçevesinde ortaya çıkmış ve örnek olmuş bir projedir.

UNDP projeyi kalkınma boyutuyla destekliyor. Proje, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 6’sına katkı sağlıyor.”