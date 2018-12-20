Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de genel konut satışları kasımda bir önceki aya göre yüzde 27 gerilerken, dövizlerdeki hızlı yükselişin etkisiyle, yabancılara konut satışları ise yüzde 117.1 yükseldi.



TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında Ekim'e göre yüzde 27 düşerek 89 bin 626 adete geriledi.



Diğer konut satışları Türkiye genelinde kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.4 düşüşle 84 bin 302’ye geriledi.



İLK KEZ SATILAN KONUT SAYISI YÜZDE 31 AZALDI



Türkiye genelinde kasım ayında ilk kez satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31.2 düşerek 40 bin 82’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.5 oldu.



Türkiye’de ikinci el konut satışları kasımda, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 düşerek 48 bin 80’e geriledi.



Yabancılara yapılan konut satışları kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117.1 artarak 4 bin 672’ye yükseldi. Yabancılara yapılan konut satışlarında, kasımda ilk sırayı 1,922 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 797 konut satışı ile Antalya, 301 konut satışı ile Bursa, 278 konut satışı ile Ankara ve 229 konut satışı ile Yalova izledi.



IRAKLILAR BİN KONUT ALDI



Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 1003 konut satın aldı ve Irak'ı sırasıyla, 463 konut ile İran, 261 konut ile Afganistan ve Rusya Federasyonu, 233 konut ile Suudi Arabistan izledi.

VİDEO: KONUT KAMPANYASI İLE EV NE KADAR CAZİP? (YÜZDE 0,98 FAİZ KAMPANYASI)

