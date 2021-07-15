Kripto para borsası Binance, İtalya'da da yasaklandı

İtalyan yetkililer tarafından yapılan açıklamada Binance isimli kripto para borsasının İtalya'da herhangi bir faaliyet yetkisinin olmadığı, bu nedenle de borsanın ülkede yasaklandığı belirtildi.

Bu açıklamayla birlikte İtalya da Binance'i yasaklayan ülkelerin arasına girmiş oldu.

İtalyan piyasa düzenleme kurumu Consob tarafından web sitelerinde yayımlanan açıklamayla birlikte ülkede İtalyanca hizmet veren Binance Group'un faaliyetlerinin de önüne geçildi.

Açıklamada, Binance'in web sitesinde İtalyanca bilgi sunmasına rağmen ülkede yatırım hizmetlerine veya faaliyetler sağlamaya yetkisi olmadığı vurgulandı.

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"HİZMETLER ÜZERİNDE DOĞRUDAN ETKİSİ YOK"

Consob, açıklamasında İtalyan yatırımcılarının ve tasarruf sahiplerinin yatırımda tercih yaparken azami özeni göstermeleri gerektiğinin altını çizerek yatırım yapılan web sitelerinin yetkili yerler tarafından onaylanmış olduğuna dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.



Konu ile ilgili Binance cephesinden gelen açıklamada ise Consob tarafından yapılan bildirimin, hizmetleri üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığı belirtildi.

Öte yandan, İtalya, Binance'in en önemli pazarlarından biri. Öyle ki kripto para borsasının İtalyanca Telegram hesabında 25 bin 500'den fazla aktif kullanıcı bulunuyor.

HANGİ ÜLKELER YASAKLADI?

Binance'in yasaklandığı ilk ülke İtalya değil. Kripto para borası daha önce Tayland, Japonya, Almanya, ABD, İngiltere ve Çin tarafından yasaklanmıştı.