Kripto para borsası Coinbase, halka arz başvurusunda bulundu

Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Nasdaq’ta halka arz olmak için başvurdu.



Prosedür olarak ABD'deki düzenleyici kuruluşa yapılan başvuru Coinbase’i Nasdaq borsasında işlem görmeye bir adım daha yaklaştırırken, kripto paraların ana akım olmasında da önemli bir adım oldu.



Coibase’in halka arzı Bitcoin fiyatlarının yüzde 300’e varan yükselişlerle 2020’yi kapatmasından sonra geldi. Şirket, yeni hisselerin satıldığı geleneksel bir halka arzdan ziyade halihazırda var olan hissedarlarının hisselerini satabileceği bir halka arz gerçekleştirmeyi planlıyor.



ABD basını geçtiğimiz hafta son yapılan hisse satışına göre Coinbase'in piyasa değerinin 100 milyar doları aştığını iddia etmişti.



Toplam 43 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan Coinbase 2020 yılında 1.1 milyar dolarlık ciroya ulaşırken 322 milyon dolar net kâr elde etti.

SEC'e yapılan başvuruda yer alan bilgilere göre bugüne kadar platform üzerinden 456 milyar dolarlık işlem yapıldı. Bunun 193.1 milyar doları 2020'de gerçekleşti. Platformdaki varlıkların toplam değeri ise 90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



Bitcoin bugün yüzde 5 yükselişle 51 bin dolar civarında işlem görüyor.

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