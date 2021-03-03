Kripto para düzenlemesi piyasayı güçlendirir

Bitci Teknoloji’nin CEO’su Onur Altan Tan, kripto paralara ilişkin, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu açıklamada da altı çizildiği üzere, kripto para piyasasına ilişkin çalışmaların farklı kurumlarının iş birliğiyle devam ettiğini ifade eden Onur Altan Tan şu ifadeleri kullandı:

“Ekonomi yönetimimizin çalışmalarını bizler de yakından takip ediyoruz. İlgili kurumların görüşleri doğrultusunda yapılacak bir düzenlemenin, Türkiye’deki kripto para piyasasını uzun vadede güçlendireceğine; güvenlik ve sermaye yeterliliği gibi konularda getirilebilecek kriterlerin kullanıcılar için doğru ve güvenli yatırım ortamını sağlayacağına yürekten inanıyoruz.”

Bitci.com’u gerek güvenlik gerekse teknolojik altyapısıyla dünyanın en gelişmiş borsalarından biri olarak tasarladıklarını söyleyen Onur Altan Tan, “Bugün Bitci.com olarak tüm faaliyetlerimizi uluslararası kriterlere uygun şekilde sürdürüyoruz. Henüz sektöre ilişkin kapsamlı bir düzenleme hayatımızda olmasa da biz sanki böyle bir düzenleme varmış gibi, kullanıcıların güvenliğini birincil öncelik olarak ele alarak çalışmalarımıza devam ediyor; borsamızı güvenlik ve teknolojik altyapı olarak aralıksız geliştiriyoruz” dedi.

Blockchain tabanlı Djital Merkez Bankası parasının hayata geçirilmesi konusunda çalışmaların da geçtiğimiz dönemde 11. Kalkınma Planı’na girdiğini hatırlatan Onur Altan Tan, “Ülke olarak müthiş bir potansiyelimiz var ve Türkiye’nin blockchain teknolojisinde oyun kurucu ülkelerden biri olması için de böyle vizyon belgeleri çok önemli. Biz de Bitci Teknoloji olarak bu yolculukta ülkemizin yanındayız ve bu yolculuğa elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırız” dedi.

TÜRK TEKNOLOJİSİNİ İHRAÇ EDİYORUZ



Geçtiğimiz yıl içinde Türkiye’nin borsaya ve ödeme platformuna entegre ilk yerli blockchain’ini geliştirdiklerini sözlerine ekleyen Onur Altan Tan şunları söyledi:

“Türkiye’de tamamen yerli mühendislerimiz ve yazılımcılarımızın geliştirdiği bu blockchain platformu aracılığıyla bugün İskoçya’dan İspanya’ya kadar çok sayıda ülkeye Türk teknolojisini ihraç etmenin gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu örnekleri çoğaltarak bir yandan Türk teknolojisinin geldiği noktayı tüm dünyaya gösterirken bir yandan da ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz.”



