Kripto para ile sandalye satıyor

Bursa'da Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda, sandalye üreten bir şirket, kripto para ile ürün satışı gerçekleştirmeye başladı.

DHA 06.04.2021 - 11:26

Kripto para ile sandalye satıyor

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sandalye üretimi yapan Ramiz Coşkun, katıldığı Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nda kripto para ile de sandalye satışı yapıyor.

Küresel piyasa şartlarına uyum sağlamak için böyle bir adım attığını belirten Coşkun, "Global piyasada kripto paraya talep olduğunu gördük. Bizler de dedik ki 'neden ürünlerimizi bu şekilde satmayalım?' Tabii yine normal TL, dolar ve euro olarak da satışlarımız devam ediyor. Biz bu konuyu ileriye dönük adım olarak görüyoruz. Müşterilerimizin ve esnafın da bize tepkisi olumlu oldu" ifadelerini kullandı.

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