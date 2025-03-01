Kripto para piyasalarındaki belirsizlik Cardano'yu nasıl etkiler?

RİSKLİ VARLIKLAR ZORLU BİR HAFTAYI GERİDE BIRAKTI

Cardano, hafta boyunca kripto para piyasalarına hâkim olan satış dalgasından ağır etkilendi. Yatırımcılar, ABD ekonomisinde artan resesyon endişeleri ve küresel ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik nedeniyle riskli varlıklardan çıkış yaptı. Bu süreçte ABD doları ve tahvillere yönelik talep artarken, Bitcoin (BTC) 80.000 dolar seviyesinin altına geriledi. ADA da benzer bir baskı altında kalarak 0,80 dolar seviyelerinden 0,63 dolara kadar düştü.



200 günlük hareketli ortalama (200DMA) seviyesi şu an 0,66 dolar civarında konumlanıyor. ADA bu seviyenin altına kalıcı şekilde inmemek için direnç gösterse de, teknik göstergeler düşüş riskinin devam ettiğini gösteriyor. Eğer bu seviyede tutunamazsa, fiyatın 0,40 dolara kadar gerilemesi mümkün görünüyor.



UZUN VADELİ GÖRÜNÜM HALA GÜÇLÜ



Kısa vadede aşağı yönlü riskler baskın olsa da, uzun vadeli Cardano yatırımcıları için olumlu gelişmeler dikkat çekiyor.



Özellikle ABD'de kripto para piyasasına yönelik düzenleyici belirsizliklerin azalması ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto paralara yönelik katı duruşunu yumuşatması, ADA için olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. SEC'in Cardano’yu menkul kıymet olarak sınıflandırma iddiasından vazgeçmesi, projenin önümüzdeki yıllarda daha özgür şekilde büyümesini sağlayabilir.

