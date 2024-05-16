Kripto para yasası nedir, ne zaman çıkacak? Kripto yasasında hangi maddeler var?

Kripto yasasının ne olduğu, kripto para borsalarında yatırımları olanların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bir süredir üzerinde durulan kripto yasasıyla ilgili düzenlemenin ayrıntıları belli oldu. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi ise TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Peki, kripto yasası nedir, ne zaman çıkacak? Kripto yasasında hangi maddeler var? KRİPTO YASASI NEDİR? Kripto yasasıyla birlikte kripto para varlıkları ilk kez "gayri maddi varlıklar" olarak tanımlanacak. İşlemlerin şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanacak. Meclis 'e bugün sunulan yasa teklifi ile uluslararası kuruluşların tanımlarına paralel olarak kripto varlıklarda geniş anlamda bir tanımlama yapılacak.

KRİPTO DÜZENLEMESİNDE HANGİ MADDELER VAR?



19 maddeden oluşan kripto yasasıyla ilgili kanun teklifine ilişkin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.



İşte Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar;



Tasarıda kripto varlık ekosisteminde yer alan cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı ve platform gibi kavramların tanımı yer almaktadır.



Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyete başlayabilmesi için SPK'dan izin alacak.



Bilgi sistemleri ve teknoloji altyapılarını TÜBİTAK belirleyecek.



Kripto varlıkların satış ve dağıtımı SPK tarafından belirlenecek. Kripto varlık ihracında TÜBİTAK'tan ön rapor alınacak.



Platformlarda gerçekleştirilen işlemlerin güven, açıklık ve istikrarını bozacak eylemlere yönelik tedbirler öngörülmektedir.



Kripto varlıklara yönelik yatırım danışmanlığına yönelik usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.



İzinsiz faaliyet gösteren kurumlara ilişkin SPK yetkili olacak.



İzinsiz faaliyetlerde yurt içi ve yurt dışı ayrımı kaldırılacak, hukuk dışı faaliyetlere yönelik etkinliği artırılacak.



İzinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti gösterenler hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.



Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet göstermek isteyenler 1 ay içerisinde SPK'ya başvuracak.



Faaliyet göstermeyecek olanlar 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak.



Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak.



Teklifimizde vergilendirme söz konusu değil. SPK'nın yüzde 1, teknolojik değerlendirme yapacağı için TÜBİTAK'ın yüzde 1 olmak üzere yüzde 2'lik hizmet bedeli öngörülüyor.