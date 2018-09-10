Kripto paraların değeri yerle bir oldu Bitcoin 6 bin 200 dolar (40 bin lira)

Bitcoin'deki gevşeme durmuyor. Pazartesi sabahı 6 bin 220 dolar seviyesinden işlem gören Bitcoin yönün yukarı çevirmekte zorlanıyor.

Piyasa değeri en yüksek sanal para Ether, Bloomberg tarafından derlenen fiyat bilgilerine göre Cuma günü New York saatiyle 17:00'den beri yüzde 8.9 değer kaybetti. Bitcoin ise yüzde 2.1 düşerken yeni haftaya 6 bin 220 dolardan (40 bin TL) başladı.

CoinMarketCap.com verilerine göre dijital paraların piyasa değeri 197 milyar dolara geriledi.



8 AYDA 640 MİLYAR DOLAR KAYIP VAR

Kripto paraların toplam değeri Ocak zirvesinden beri 640 milyar dolar azaldı.



Dijital paralar, söz konusu varlıkların beklenenden daha uzun sürede genel kabul göreceği yönündeki endişelerin etkisiyle geçtiğimiz altı haftanın beşinde geriledi. ABD'li düzenleyici SEC'in kripto paralara bağlı iki sermaye piyasası aracında işlemleri geçici bir süre için askıya alması, endişeleri destekledi.



Hong Kong'da kripto para dealing şirketi OSL'nin trading birimi yöneticisi Ryan Rabaglia, “Bu ürünlerin geçici olarak askıya alınması ani tepkiye neden oldu. Fakat sonuç olarak buda piyasanın aşması gereken diğer bir zorluk.” dedi.



Diğer yandan Ethereum'un eş-kurucusu Vitalik Buterin, Bloomberg ile gerçekleştirdiği mülakatta blockchain endüstrisindeki güçlü büyümenin gelip geçtiğini belirtti.

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