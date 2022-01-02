Kritik düzenlemeler Meclis'e geliyor

Meclis, 2022 yılına ekonomi mesaisiyle başlayacak.



Hazırlıkları süren ve 4 Ocak'ta Meclis'e sevkedilmesi planlanan yeni yasa teklifinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısı sonrasında açıkladığı pakette ilişkin düzenlemeler yer alacak.



Yasa teklifiyle, yeni geliştirilen Kur Korumalı TL Mevduat ürününün yasal çerçevesi çizilecek.



Mevduatların bu ürüne yönlendirilmesi için sağlanan devlet desteğine yönelik Hazine'nin üstleneceği görevin yasal altyapısı hazırlanacak.

BES'TE DEVLET KATKISI ARTIYOR



Bireysel emeklilik sisteminde yüzde 25 olan devlet desteğinin 5 puan artırılarak yüzde 30 olması da yasa teklifinde yer alacak.



İhracatçı firmalara 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi sağlanacak.

KDV'YE YENİ DÜZENLEME



Ekonomi yönetimi, bunların yanı sıra KDV ve kripto para düzenlemeleri için de çalışmaları sürdürüyor.



KDV düzenlemesiyle bazı sektörlerde indirim olabileceği belirtilirken, uygulamanın genel oranlarında sadeleştirme yapılabileceği de ifade ediliyor.



Kripto para düzenlemesi kapsamında ise bu alanda faaliyet gösteren kurumlara sermaye şartı ve vergi getirilebileceği belirtiliyor.

DOĞALGAZA DA KADEMELİ TARİFE



Yeni yasal düzenlemelerle elektrikten sonra doğalgazda da kademeli tarifeye geçilecek.



Müteahhitlerin uzun süredir beklediği yapım işlerinde fiyat farkı kararı da tamamlanacak.