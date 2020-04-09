Kritik OPEC toplantısı bugün: Petrolde 3 aylık üretim kısıntısı olabilir

Petrolde kritik toplantı bugün. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu üyeleri telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Dün Rusya'dan "Kesintiye hazırız" açıklaması geldi ve bu pozitif etki yarattı. Petrol toplantı öncesi yüzde 5 yükselerek 33 dolar'a çıktı.

Toplantıdan günlük 10 milyon varillik bir kesinti kararı çıkacağı tahmin ediliyor.



OPEC+ Grubu, bugün düzenlenmesi beklenen ortak toplantıda ele almak üzere, üç aylık bir üretim kısıntısı üzerinde duruyor.



Üzerinde anlaşma sağlanırsa, üretim kısıntısı için üç aylık dönem mayıs ayı başında başlayacak ve temmuz ayının sonunda tamamlanacak.



Haberlere göre, nisan ayına ilişkin tüm bağlantıların zaten tamamlanmış olması nedeniyle, üretim kısıntısının başlangıcı olarak mayıs ayı belirlendi.

VİDEO: PETROLDE ANLAŞMA UMUDU DOĞDU