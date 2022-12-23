"Krizin altın anahtarı güneş enerjisidir"

Euro Power Enerji Operasyon Başkanı, enerji sektöründeki son gelişmeleri NTV’ye yorumladı.



Harmanlı şöyle konuştu:



"Enerjide, üretim ile tüketim paralel hızda gelişmiyor ve bu arz yetersizliği derinleşecek. Çünkü Ukrayna-Rusya savaşı krizi derinleştirdi. Yeni alternatif enerjilere geçiş aranıyor. Yer altı kaynaklarına bağlı kalmadan süreğen enerji üretimi zorunlu hale dönüştü. Avrupa gibi bizim de yer altı kaynağımız sınırlı, hatta yok. Ama tüketim durmuyor, gelişiyor. Hem sanayi hem günlük tüketim için elektrik ihtiyacı var. Alternatif kaynak bulmalıyız."



Süreğen üretim için yenilenebilir kaynaklar



"Çözüm gözümüzün önünde. Güneş, rüzgar, biyo kütle gibi yenilenebilir enerjiler ve depolandığı türler öne çıkıyor. Kullanım zamanlarına göre üretip depolanması gerekiyor. Fosil yakıtlar bu yüzden avantajı gibi görünüyor. Kömür ve petrolde zamansallık şart değil.



Güneş ve rüzgar üretiminde doğal olarak süreğenlik yok."



"Yeni enerji mecburiyettir"



"Türkiye, çoğu Avrupa ülkesi ve benzeri bölgelerdeki yer altı kaynakları olmayan ülkeler için yeni enerji türleri artık mecburiyet.



Öncelikle, iklim mücadelesinde önemli çözümler üretmek gerek.



Yenilenebilir enerji türleri karbon emisyonu önlemede kritik değerde.



Tek dezavantaj süreğenlik. Ama çözüm basit; farklı yöntemlerle elektriğin depolanması. Hhidrojen, grafen, lityum iyon önemli depolama araçları.



Avantajlar ise çok daha fazla. Mesel güneşten üretim; hammadde yok, kaynak güneş.



Genel olarak durağan bir santral tipi var. Sürtünmeye maruz kalan aksam olmadığından, kolayca şebekeye entegre ve uzun yıllar üretim kaynağıdır. Ayrıca her yerde var. Toprak yapısı da önemli. Avrupa’da tarıma uygun alanlar çok fazla. Buralara GES kurulmaz. Bina çatıları, fabrika çatıları GES haline getirebiliyor. Keza, rüzgar santralleri, RES’ler de öyle. Hammadde doğanın kendisi, doğru ölçümler ile uygun yere kurulabiliyor. İşletme ve bakım maliyetleri düşük. Çevreye zararsız, kurulum kolay, verimli…"



“Marketten al, çatıya kur” dönemi



"Güneş çok hızlı devreye alınabiliyor. Avrupa’da krizin altın anahtarı deniyor. En az 20 yıl, yüksek kurulum talebinin devam edeceğini öngörerek şirket olarak yatırım yapıyoruz.



Bir yazlık ev, apartman çatısı, bir beyaz eşya gibi alınan güneş paneli kurulumu için yeterli. İçinde bir inventör, bir sayaç bir de akü olan bir cihaz yeterli. Bir teknoloji marketten alıp haftasonu çatınıza kurabileceksiniz. 3 günde kurulum, öz tüketimi karşılamaya yeter de artar. İtalya’da, kurulumu şahıslar yapıyor. Sonra devletten, vergi ya da fatura indirimi gibi yöntemlerle, yatırım parasını da geri alıyor. Sonra, elektrik faturasını unutuyor. Benim gibi. Ben de evimin çatısındaki panel sayesinde, yıllardır elektrik faturası nedir bilmiyorum."



Dağıtımcılar yatırım yapıyor



"Elektrik şebekesi bir bütündür, üretilir, iletilir ve dağıtılır.



Türkiye’de 21 dağıtım şirketi var. TEİAŞ ve TEDAŞ şapkası altında faaliyet gösteriliyor. Bu büyük yapılar, büyük yatırım hazırlığı içindeler. Şehirlerin elektrik altyapılarının değişimini sağlayacaklar.



Yeşil hidrojende boru hattı avantajı



Yeşil hidrojen, yemileneblir enerji kaynakları ile elde edilen hidrojen türü. Türkiye’nin jeopolitik konumu büyük avantajıdır. Avrupa’nın yeşil hidrojen üssü haline gelebiliriz. Doğalgaz boru hattı altyapısı, Avrupaya doğalgaz ile karıştırılarak iletilmesi çok önemli yatırımları getiriyor.



2030 ve 2050 AB vizyonunda, bu boru hattı ülke olarak önemimizi yükseltecek…"

Euro Power Enerji Operasyon Başkanı Beril Harmanlı