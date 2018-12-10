ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını 19 Aralık akşamı açıklayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi başdanışmanı Larry Kudlow, Fed'in Aralık ayındaki olası faiz artırımının ardından faiz artırımlarına "bir süre" ara vermesini beklediğini söyledi.



Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 18-19 Aralık'ta bir araya gelmeye hazırlanmasını ile birlikte, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Kudlow, cuma günü yaptığı değerlendirmede, "Fed yetkilileri bu ayki toplantıda bir şey yapabileceklerini işaret ettiklerini düşünüyorum, ancak bir süreliğine bundan başka bir şey yapmazlar," dedi ve "Şunu da eklemeliyim ki, bu durum Donald Trump'ın düşüncesi ile tam uyumlu" şeklinde konuştu.



ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomiyi aşısı ısınmadan korumak için, aralık 2015'ten bu yana sekiz kez faiz artırımına gitti ve artık nötr olarak adlandırılan ve büyümeyi ne destekleyen ne de yavaşlatan seviyeye yaklaşıyor. Nötr seviyenin görüş alanına girmesi ile birlikte, Fed yetkilileri, ilave faiz artırımlarının kademeli ve gelen verilere bağlı olması uyarılarını yapıyor.



Trump, Aylardır, parasal sıkılaştırmaya ilişkin şikayetlerini defalarca dile getirdi ve Şubat ayında Janet Yellen'dan görevi devralan Jerome Powell'ı bu göreve seçtiği için pişman olduğunu söyledi. Powell, geçen Perşembe yaptığı açıklamada, işgücü piyasasını "çok güçlü" olarak niteledi ve ekonominin genel anlamda çok iyi gittiğini belirtti.



ABD'de Cuma günü açıklanan Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi 198,000 artması beklenirken 155,000'lik bir artış gösterdi ve ortalama saatlik ücretler yüzde 0.3 artması beklenirken yüzde 0.2 arttı. Ancak ücretler yıllık bazda yüzde 3.1 artarak beklentileri karşıladı.



Kudlow'un Fed'in ara verebileceğine ilişkin değerlendirmesi Piyasadan gelen işaretlerle de uyumlu. Federal fon faizi (Fed'in gösterge faizi) vadelilerinde işlemler, 2019'da faiz artırımları beklentilerinin birin altına indiğini gösteriyor.

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