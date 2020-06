Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Turizm sektöründe Covid-19 tedbirleri kapsamında bazı kuralların getirildiğini anlatan Ersoy, maske, hijyen ve fiziksel mesafe kuralının turizmde de geçerli olduğuna işaret etti.



Bakan Ersoy, "Tatil diye baktığınız zaman fiziksel mesafe zaten sizin konforunuz. Üstüne fark vermeniz gereken bir konfor. Hijyen de zaten her insanın doğasında olması gereken bir şey, ne kadar temiz bir ortamda tatil yaparsan o kadar iyi. Maske var bir tek, maske de her tarafta geçerli olan bir şey değil. Gerçekten uygulamada bunu fark edeceksiniz. Aslında normal şartlarda bu fiziki mesafe için misafirler para ödüyor." diye konuştu.



Turizmde geçen yıl rekor kırıldığını aktaran Ersoy, "Bu sene onu ciddi bir şekilde egale etmeyi düşünüyorduk. Tabii ki eski rakamları tutturmamız bu sene için mümkün değil. Bu sene 1 Haziran'dan itibaren aşamalı bir şekilde turizme başladık." dedi.



"TESİSLERİMİZİN EN AZINDAN YÜZDE 50'SİNİ İŞLETMEYE ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Bakan Ersoy, bu seneki hedefin rakam olarak belirlenmediğine değinerek, şöyle devam etti:



"Hedefimiz maksimum seviyede işletmenin tekrar işlemeye başlamasını sağlamak. Biz tesislerimizin en azından yüzde 50'sini işletmeye almaya çalışıyoruz. Bunun için gerekli yolcu tedariğinin sağlanması için uğraşıyoruz. Bu zaten yeterlidir bu sene için. Gönül ister ki yüzde 100'ü açılsın, daha fazlası açılsın. Şu koşullarda belli dolulukları yakalamak iyi bir standarttır. O zaman önümüzdeki sene daha iyi bir başlangıç yapma fırsatımız oluyor."



Normal koşullarda konaklama tesislerindeki ortalama dağılımın yüzde 15'inin iç turizm, yüzde 85'inin dış turizm şeklinde olduğuna değinen Ersoy, şunları kaydetti:



"Turizmde düzenli bir büyüme yaşamak istiyorsanız önce yakalamanız gereken şey; pazar çeşitliliğidir. Her türlü olasılığa karşı pazar çeşitliliğini yakalamanız lazım. Biz 2016'da da bir kriz yaşadık biliyorsunuz. O gün de pazar çeşitliliğine vurgu yapılmıştı. Geçen sene Turizm Geliştirme Ajansı kuruldu ve tanıtımda pazar çeşitliliğine ağırlık verilmeye başlandı. Çok daha fazla ülkeye Türk Hava Yolları uçmaya başladı ve çok farklı ülkelerden çok farklı turist profilleri getirilmeye başlandı."



BAŞLANGIÇ İÇİN İÇ TURİZM



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerde bir yer kısıtlaması yapmadıklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Başlangıç için içeriden başlayacaksınız. Zaten dünya da bunu bu şekilde bekliyor ve bütün dünya bu şekilde oluyor. Siz önce iç dinamiklerinizi harekete geçireceksiniz. Dışarısı gözlemleyecek. Haziran sonuna kadar iyi bir ivmeye gelecek. Sizin bu taahhüt ettiğiniz standartları nasıl tutturduğunuz, içeride döngüyü nasıl sağladığınızı onlar da hem kendi basın yayın organları hem de sosyal medya aracılığıyla görecekler. Zaten belli bir seviyede güveni oluşturuyorsunuz. Zaten biz bu standartları yaratabilmek için farklı yöntemlere geçtik. Avrupa'da uygulanmayan yöntemlere geçtik."



Tesislerin haziran başında açılmaya başladığını hatırlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ayın 15'inden sonra hızlanarak devam edecek. Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum. Bizim ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler var. Bu geneldeye uymak zorundasınız. Kovid'den kaynaklanan belli kriterler var. Özünde 3 ana kuralı içeriyor. Personelin pandemi eğitimi, hijyen kuralları ve fiziki mesafeyi içeren bir genelge. Konaklama tesisleri buna uyacak."