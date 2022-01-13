Kur korumalı mevduatta şirketler daha kısa vade talep ediyor

Yurtiçi yerleşik tüzel kişiler, Döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden katılım fonları ve altın hesaplarının TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde sağlanacak desteğe ilişkin esasları düzenleyen tebliğ kapsamına alındı.

Ancak, gerçek ve tüzel kişiler arasında vergilendirme farkı oluştu. Yapılacak bir düzenleme ile şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirilecek.

Kur korumalı TL mevduat ürününde Merkez Bankası'nın desteklediği döviz mevduatından dönüşte faiz üst limiti uygulanmıyor. Bankalar TL'den dönüşe en fazla yüzde 17 faiz verirken döviz mevduatından dönüşüme yüzde 21'e kadar çıkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da Türk lirasına dönüşümün desteklenmesi kapsamına alınan kurumların kur ve altın değerlemesinde oluşan kazanç farklarına kurumlar vergisi istisnası getireceği öğrenildi. Ancak dönüşümün 17 Şubat 2022'ye kadar yapılmasıyla birlikte 2021 yılı son geçici vergi dönemi için de bu istisnadan yararlanma imkanı getirilmesi, yeni tartışmalara yol açtı.

"DOLARI DÜŞÜRÜCÜ BİR ETKİ YARATABİLİR"



Konuya ilişkin son durum hakkında NTV canlı yayınında bilgi veren Dünya Gazetesi Temsilcisi Hakan Güldağ, "Bizim gözlemlediğimiz, şirketler kesiminden bu yönde bir döviz bozumu henüz gelmiş değil. Kurun dün akşam saat 18'den sonraki belirgin hareketini tamamen buna bağlamak çok doğru değil. ABD enflasyon rakamları açıklanınca bir anda piyasa nasıl tepki vereceğini tam bilemedi. Denge arayışı oldu.

Kur korumalı mevduat faizleri şirketler kesimine gerçekten o şekilde çıkarsa, bu henüz kesinleşmedi. 17 Şubat'a kadar da vakit var. O çerçevede şirketlerin buna ilgisi var. Piyasada yüzde 21 civarında faiz var. Kredi faizleri de yüzde 30'lar civarında. Bunlar da dikkate alınacaktır" diye konuştu.

İhracatçılar için kurumlar vergisinden muaf olmanın onlara büyük bir avantaj sağlayacağının da altını çizen Hakan Güldağ, "Yaklaşık 90 milyar dolar civarında tüzel kişilerin döviz tevdiat hesabı var, bunun 48 milyar doları vadeli, buradan bir bozuma gidilebilir. Orada bir başka konu daha var. Kur korumalı TL mevduatı sisteminde bireyselde vadeler 3,6,9,12 diye gidiyor. Şirketlerde ise şu anki düzenlemeye göre vadeler 6 ve 12 aylık belirlenecek. Şirketler orada da daha kısa vadeler olmasını talep ediyor. 3 aylık bir vade olmasını talep ediyorlar. Özellikle kurumlar vergisi istisnası olursa, kesinlikle şirketler bu düzenlemeye yoğun ilgi göstereceklerdir. Bu da doları daha düşürücü bir etki yaratabilir" dedi.