Kur korumalı TL mevduat nedir?

Kur korumalı TL mevduat yeni bir finansal ürün olarak 21 Aralık 2021 tarihinde uygulamaya girdi.

Kur korumalı TL mevduat, bakiyesini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için geliştirildi.



Kur korumalı TL mevduat hesabı açmak isteyenler sisteme giren tüm bankalardan bu işlemi yapabilecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Sistemin Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.



Kur korumalı TL mevduat hesabı 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Hesaba uygulanacak mevduat faizi ile hesap açılış ve vade sonu tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Bir başka ifade ile Kur korumalı TL mevduat hesabından elde edilecek faiz geliri eğer kurlardaki yükselişin altında kalırsa, bu rakam hesap sahiplerine vade sonunda TL olarak ödenecek.



Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de yayınlayacağı USD döviz alış kuru esas alınacak.



Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda ise hesap vadesiz hesaba dönüşecek ve hesap sahipleri faiz alamayacak.