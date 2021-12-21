Kur korumalı TL mevduat nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, birikimlerini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemini devreye aldı. Peki Kur korumalı TL mevduat nedir?

Haberler 21.12.2021 - 14:33

Kur korumalı TL mevduat nedir?

İlişkili Haberler

SON DAKİKA: 'Kur korumalı TL mevduatı' sisteminde ayrıntılar belli oldu

SON DAKİKA: 'Kur korumalı TL mevduatı' sisteminde ayrıntılar belli oldu

Madde madde yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler

Madde madde yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler

Kur korumalı TL mevduat yeni bir finansal ürün olarak 21 Aralık 2021 tarihinde uygulamaya girdi.

Kur korumalı TL mevduat, bakiyesini TL mevduat olarak değerlendirenlerin kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için geliştirildi.

Kur korumalı TL mevduat hesabı açmak isteyenler sisteme giren tüm bankalardan bu işlemi yapabilecek. Sisteme isteyen her banka katılabilecek. Sistemin Katılım Bankacılığı'nda da uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

Kur korumalı TL mevduat hesabı 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek. Hesaba uygulanacak mevduat faizi ile hesap açılış ve vade sonu tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Bir başka ifade ile Kur korumalı TL mevduat hesabından elde edilecek faiz geliri eğer kurlardaki yükselişin altında kalırsa, bu rakam hesap sahiplerine vade sonunda TL olarak ödenecek.

Kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası'nın her gün saat 11.00'de yayınlayacağı USD döviz alış kuru esas alınacak.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda ise hesap vadesiz hesaba dönüşecek ve hesap sahipleri faiz alamayacak.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...