Altına dayalı borsa yatırım fonlarının ivme kazanarak neredeyse 2016 yılında olduğu kadar güçlendiği ve kısa vadede artışa devam etmesinin öngörüldüğü de nota eklendi.



ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi koyacağını açıklamıştı. ABD Hazine Bakanlığı'nın ardından Çin'i döviz manipülatörü ilan ettiği açıklaması gelmişti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ve kur savaşları altının fiyatlarına doping etkisi yaptı.

Ons altın son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1497 dolar seviyesine kadar çıktı.

Uzmanlar ticaret savaşlarında olumlu yönde bir gelişme olmaması durumunda fiyatların daha da tırmanacağını belirtiyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs analistleri, altın fiyatlarının gelecek 6 aylık dönemde 1600 doları aşacağını belirtiyor.

Altın 2011'in eylül ayında 1900 dolar seviyesine çıkmıştı.

Goldman Sachs tarafından yayımlanan notta "Büyüme endişeleri, ticaret savaşı etkisiyle devam ederse, borsa yatırım fonlarının desteğiyle altın fiyatları yükselişe devam edebilir” ifadelerine yer verildi.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ? (ONS ALTIN TEKRAR 6 YILIN ZİRVESİNDE)