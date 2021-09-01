Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi

Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

NTV Haber 01.09.2021 - 09:45

Kuraklıktan zarar gören çiftçiye destek ödemesi

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2021 yılında iklim faktörlerine bağlı olarak yetersiz yağış nedeniyle kayıtlı üretim alanlarında yetiştirdikleri ürünlerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere doğrudan gelir desteği ödemesi yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, destekten yararlanacakların, Çiftçi Kayıt Sistemi içinde bulunmaları ve arpa, buğday, nohut, mercimek, yulaf ve çavdar ürünlerini ekmiş olmaları gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir defaya mahsus olarak yapılacak ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile gerçekleştirilecek.

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