Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? (2021 Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar?)

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri bayramdan önce yapılmıştı. Peki bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi hangi gün ve ne kadar yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz 2021 Salı güne denk gelecek. Pazartesi arefe gününün yarım günlük tatilinin tam güne çıkarılması durumunda büyük olasılıkla bayram tatili 9 gün olacak. Dolayısıyla bayram haftasında bankalarda işlem yapılamayacağı göz önüne alınırsa emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı’nda 1 ya da 2 hafta öncesinden yatırılması bekleniyor.

Bu tarih de 5-11 Temmuz ya da 12-18 Temmuz tarihleri arasında denk gelecek. İkramiyelerin hangi haftada yatacağı ile ilgili önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın da yapılması bekleniyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR YATACAK?



Ödemenin yine 1100 TL olarak ilgili banka hesaplarına yatırılacağı düşünülüyor.