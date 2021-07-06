Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na 183 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 06.07.2021 - 15:16

Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktarıldı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi yardım yapıldığını belirtti.

Sosyal yardımlarda kullanılacak kaynağın Kurban Bayramı öncesi ulaştırılması için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktaran Yanık, "Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 183 milyon lira aktardık. Aktardığımız 183 milyon liranın ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYD Vakıflarımız titiz bir çalışma yürütüyor. Sahada ihtiyaç sahiplerine desteklerin ulaştırılması için büyük özveriyle çalışan 1003 SYD Vakfımızdaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Yanık, Kurban Bayramı öncesi temel gereksinimlerini karşılayamayan ailelere destek olmak için hanelerin hassasiyetle tespit edildiğini bildirdi.

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