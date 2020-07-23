Kurban Bayramı'na derin donduruculu, kıyma makineli hazırlık (Hangi ürünlerin satışları arttı?)

Kurban Bayramı’na az bir zaman kala kurban alışverişi de hızlandı. Kurbana hazırlık amaçlı bıçak, kesme tahtası, kıyma makinesi, derin dondurucu, tartı gibi cihazlara talepte dört kat artış var.



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği(ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel olarak alışverişlerin genel olarak yüzde 30’luk büyüme trendi görüldüğünü belirterek,

“Bu yıl ise bayram öncesi temmuz ayında yapılan alışveriş kampanyalarının etkisiyle bu artış yüzde 50 seviyesine geldi. Kampanyalar bunu tetikledi. Geçen yıla göre sepet ortalamasında 320 TL’lik artış bekliyoruz. Kurban gereçlerinin satışında dört kat artış var” diye konuştu.

FİYATLAR AZ ARTTI



Milliyet'in haberine göre, bu dönemde kurban ürünlerinin depolanması, işlenmesine yönelik derin dondurucu, kıyma makinesi, kesme tahtası, büyük boy buzdolabı gibi ürünlerde talep artışı yaşandığını aktaran Ekmekçi, “Ayrıca sofra-mutfak gereçleri kategorilerinde de artış görüyoruz. Sağlıklı yaşam ürünlerine, evde gıda hazırlamaya yönelik ürünlere talep geçen yıllara göre yüzde 90’ın üzerinde arttı” dedi.



Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Kurban Bayramı’nda daha fazla sofralara yönelim olduğunu ve mutfak gereçlerine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu anımsattı. Öksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kurban Bayramı demek kendi sektörümüz açısından bıçak, kesme tahtası, tava, tencere, kıyma makinesi, tartı gibi belirli ürün gruplarının satışlarının da artması anlamına geliyor. Özellikle pişirme grupları, kesici aletler, saklama/taşıma kapları, kıyma makinesi gibi ürünlerin satışlarında yüzde 15-20 artış meydana geliyor. Fiyatlarda geçen yıla göre küçük bir değişim var.”

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DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER



Emsan yetkilileri, bıçak ve çelik tencere alırken şunlara dikkat edilmesini önerdi:



“Tencerede çelik kalitesi önemli bir detay. İndüksiyon dahil değişik ocak türlerinde kullanılabilmeli.

Tencere kapağıyla gövdenin ve yan sapları ile tepesinin estetiğine bakılmalı. Isı dağılımı önemli.

Kurban Bayramı için daha büyük ebatta tencere tercih edilmeli.

Bıçaklarda ise uzun süre keskinliği koruyabilme, şef bıçağında kesilen gıdanın yapışmasını engelleyen özel kanal yapısı, standı ile mutfakta minimum kullanım alanı kaplamasına bakılmalı.”

ONLİNE KURBANLIKTA YÜZDE 200 ARTIŞ VAR



Emre Ekmekçi, kurbanlık satışlarına online taleple ilgili de şunları söyledi: “İnternet üzerinden canlı hayvan satışı işlemleri Ticaret Bakanlığı’mızın mesafeli satış yönetmeliğine aykırı olduğu için bu konuda tam bir rakam veremiyoruz. Ancak perakendecilerimizin ve market zincirlerimizin online kanalları ‘adrese teslim, mağazadan teslim ve bağış’ seçenekleri ile kurbanlık hayvanların seçim, kesim, paketleme ve teslimat hizmetini bir paket olarak satıyorlar.

Bu paket hizmetlere yüzde 200 üzerinde talep artışı olduğu görülüyor. İnternetin her alanda getirdiği kolaylığı Kurban Bayramı’nda da kurban kesme konusuna getirmiş olduğunu görüyoruz.”