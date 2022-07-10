Kurban derilerinin değeri 500 milyon TL

Türkiye'de bulunan hayvanların üçte birinin Kurban Bayramı'nda kesildiğini aktaran Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) Başkanı Burak Uyguner, "Bayram süreci dericilik sektörü için çok önemli bir periyot. Hammadde ihtiyacımızı karşıladığımız bir dönem.

Kurbanın doğru kesilmesi ve yüzülmesi gerekiyor. Daha sonra tuzlama işleminin yapılıp hızlıca tabakhanelere sevkinin yapılması lazım" dedi.

Kurban derilerinin en kısa sürede tuzlanıp rezerve edebilecek kuruluşa ulaştırılması gerektiğini belirten Uyguner, "Bunu yapmadığımız zaman hammaddeye zarar veririz. Naylon torbaya deriyi koyup 3 gün beklettikten sonra sevkini yapmak ürünü perişan eder, kullanılmaz hale getirir" diye konuştu.

Kurban Bayram'ında yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan kesileceğini öngördüklerini anlatan Uyguner, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan derilerinin yaklaşık ham madde değeri 500 milyon TL civarında. Bunlar işlendikten sonra katma değeri 5 milyar TL'ye kadar çıkıyor.



Kurban derilerinin değerinden bahseden Uyguner, "Ortalama 500 kiloluk bir büyükbaş hayvandan tuzlandıktan sonra 40 kilo deri çıkar. Bunun da piyasa karşılığı şu an 650-700 TL civarıdır. Tabii bu sene piyasada nasıl bir fiyatlanma olacak onu henüz bilmiyoruz" değerlendirmesini yaptı.