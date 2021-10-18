Küresel iflaslar yüzde 15 artacak

Önümüzdeki yıl dünya genelinde iflaslar yüzde 15 artacak.



2020 yılından bu yana iflasların bastırılmasına yardımcı olan destek önlemlerinin geri çekilmesi, ticari iflasların kademeli olarak normal seviyelerine dönmesi için zemin hazırlıyor.



Dünyanın önde gelen alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in 44 ülkedeki iflasların seyrini yakından incelediği Küresel İflas Raporu'na göre 2020 yılındaki yüzde 12'lik ve 2021 yılındaki yüzde 6'lık iki yıllık düşüşten sonra, 2022 yılında iflaslarda yıllık yüzde 15'lik bir artış bekleniyor.



Rapora göre, iflaslar 2021 yılının sonunda çoğu ülkede düşük seviyede kalmaya devam edecek ve iflas seviyelerinde gecikmeli normale dönüş için hızlanma ancak 2022 yılında başlayacak.



Ancak 2022 yılında bile iflas seviyesi birçok ülkede ortalama yüzde 4 ile Covid-19 öncesi seviyelerin altında kalacak.



Türkiye'de ise şirket iflasları 2020'de yüzde 13 ile 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Türkiye 2020'de, Polonya, Bulgaristan ve Estonya ile Şili ve Kolombiya gibi bazı Latin Amerika ülkeleri arasında yer aldı.



2021'de ise iflaslarda düşüş bekleniyor.

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