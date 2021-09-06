Küresel markalar "gemi"ye yöneldi

Pandemiyle birlikte yaşanan darboğazlar ve rekor seviyelere ulaşan navlun, şirketleri kendi gemilerini almaya yönlendirdi.



Tüm dünyada gemi alım-satım piyasası hareketlendi.



Bir yandan mevcut armatörler filoyu büyütürken, diğer yandan gıdadan mobilya ve perakendeye kadar farklı sektörlerden yatırımcılar gemi yatırımı yapmaya başladı.



Dünya gazetesinin haberine göre, yükünü göndermekte sıkıntı yaşayan, hatta teslimat yapamadığı için müşteri kaybetmeye başlayan firmalar, kendi lojistik birimlerini kuruyor.



Küresel perakende markalarından Walmart, Dollar Tree ve Home Depot'un ardından son olarak geçen hafta IKEA da gemi yatırımı yaptı.



İsveçli ev mobilyası perakendecisi IKEA, Noel öncesi rafları boşalınca, daha maliyetli olmasına rağmen gemi kiralama yoluna gitti.



IKEA yetkilileri, charter gemileri kullanarak mal sevkiyatına başlandığını, ayrıca mağazalarına mal taşımak için konteyner de satın aldıklarını doğruladı.

Gemi yatırımları Türkiye'de de hızlandı.



Geçmişte verilen siparişler de dahil edildiğinde şu anda küresel tersanelerde Türk yatırımcının 93 yeni gemi siparişi var.



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