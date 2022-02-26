Küresel piyasalar Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla karıştı

Küresel pay piyasaları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla dalgalı bir seyir izlerken, gelecek hafta iki ülke arasındaki gelişmelerin yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması varlık fiyatları üzerinde baş rolü oynadı.



Küresel pay piyasaları, perşembe günü başlayan saldırının ardından piyasalarda riskli görülen varlıklardan kaçışı beraberinde getirirken, başta ABD, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere olmak üzere birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı aldı.



Özellikle ABD ve Avrupa tarafından Rusya'ya karşı yaptırım açıklamaları, jeopolitik risklerin sınırlı kalabileceği ve kısa süre içinde tekrar diplomasiye dönülebileceği beklentilerini artırırken, yatırımcıların da yeniden borsalarda alıma yönelmelerini sağladı.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm hızıyla devam ediyor.

"TEMKİNLİ DAVRANIN"

Analistler, Ukrayna'daki gelişmeler ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirterek, oynaklığın yüksek olması nedeniyle yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini ifade etti.

KAZANÇLARINI GERİ VERDİ



Öte yandan, saldırı haberleriyle birlikte güvenli liman alımları ve tedarik konusunda yaşanabilecek sorunlar nedeniyle yükselen altın, petrol ve tahvil fiyatları ise diplomasiye dönüleceği beklentisiyle haftalık bazda kazançlarını büyük ölçüde geri verdi.

DİPLOMASİ YÜKSELİŞİ DEVAM ETTİRECEK



Diplomasiye dönüleceği yönündeki açıklamaların piyasaları pozitif etkileyeceğini aktaran analistler, enerji ve emtia fiyatlarında düşüşün devam etmesi durumunda pay piyasalarındaki yükselişlerin kalıcı olacağını kaydetti.



Altının ons fiyatı, bu hafta Ocak 2021'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.950 dolara çıkmasının ardından kazançlarını geri vererek, haftayı yüzde 0,47 azalışla 1.888 dolardan tamamladı.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de hafta içinde yüzde 1,84'e kadar gerilemesine karşın hafta kapanışına yakın azalan tahvil talebiyle yükselerek haftayı yüzde 2'den kapattı.



Brent petrolün varil fiyatı ise tedarik sorunları endişesiyle 102,1 dolarla 1 Eylül 2014 haftasından bu yana en yüksek seviyeye çıkmasının ardından kazançlarının büyük kısmını geri vererek haftayı yüzde 1,8 artışla 93,8 dolardan tamamladı.

