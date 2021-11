Küresel piyasalarda gözler Fed yetkililerinde

Küresel pay piyasaları New York borsası hariç yükselirken, Almanya'da DAX, Fransa'da CAC 40 ve Türkiye'de BIST 100 endeksi bu hafta da kapanış rekoru kırdı.

Gelecek hafta ise gözler yoğun veri gündemiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelere çevrildi.



ABD'de yüzde 6,2 ile 31 yılın en yükseğine çıkan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enflasyonun Fed yetkililerince bir süredir ifade edildiği gibi "geçici" olmayabileceği endişesi varlık fiyatlarında oynaklığı artırdı.



Enflasyonun yükseliş eğilimini sürdürmesi halinde Fed'in destekleyici para politikasını beklenenden önce uygulamadan kaldırabileceği endişesi New York borsasında satış baskısına neden oldu.



Artan enflasyon sonrası ABD'nin tahvillerinde reel faiz getirileri tarihi düşük seviyelere gerilerken, tahvil piyasalarında satış baskısı güçlendi.



ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bu gelişmelerle yaklaşık 12 baz puan yükselerek haftayı yüzde 1,5770'ten kapattı.



Altının ons fiyatı da ABD'nin reel tahvil faizlerinin tarihi düşük seviyelere inmesiyle 14 Haziran haftasından bu yana en yüksek seviye olan 1.868 doları görmesinin ardından, haftayı yüzde 2,3 artışla 1.860 dolardan tamamladı.



Brent petrolün varil fiyatı ise düşüş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak yüzde 0,4 azalışla 81,6 dolara geriledi.



ABD'de enflasyon New York borsasında rekor seviyeden satış getirdi

ABD'de New York borsasında beş haftadır devam eden ralli beklentilerin üzerinde gelen TÜFE verisiyle son buldu. Analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarında enflasyonun beklentileri aşması sonrası varlık alımlarının hızının azaltımında olası değişikliklere ve faiz artışının zamanına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.



Bazı analistler, gelecek yılın ilk yarısında aylık tahvil alımlarının sona erdirilmesinin ardından Fed'in temmuz ayından itibaren 3 kez faiz artışına gidebileceği öngörüsünde bulunurken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın son toplantısında enflasyona ilişkin "inatçı" ibaresini kullanmasının önemine dikkati çekti.



ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri ise şirketin üst yöneticisi Elon Musk'ın Twitter üzerinden düzenlediği anket sonucu, takipçilerinin çoğunun yüzde 10'luk hisse satışına "evet" demesinin ardından şirket haftalık bazda yüzde 20'ye yakın değer kaybetti.



ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık yüzde 8,6 artışla yükselişini sürdürdü.



Söz konusu gelişmelerle S&P 500 endeksi haftalık bazda yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,69 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti.



15 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi New York Fed sanayi endeksi, salı perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, çarşamba inşaat izinleri ve konut başlangıçları, perşembe ise Philadelphia Fed imalat endeksi ve öncü göstergeler endeksi verileri takip edilecek.



Avrupa'da ralli devam ediyor



Avrupa borsaları New York borsasının değer kaybettiği haftada rekor kırmaya devam ederken, bölge genelinde gelecek hafta açıklanacak enflasyon verileri varlık fiyatlarında oynaklığı artırabilir.



Euro Bölgesi ve Almanya'da uzun bir aradan sonra yükselen yatırımcı güveni risk iştahının artmasında etkili olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomik toparlanmaya ilişkin olumlu haber akışı sürüyor.



Almanya'da kasım Zew beklentiler endeksi 31,7 ile beklentileri oldukça geride bırakırken, Euro Bölgesi'nde 25,9'a yükseldi.



Hafta içinde Rus enerji şirketi Gazprom'un kasım ayı için Avrupa'daki 5 yer altı depolama tesisine gaz pompalanmasına başlandığını bildirmesi sonrası Avrupa'da vadeli doğal gaz kontratı 80 euronun altına geriledi.



İngiltere 3. çeyrek büyüme yıllık bazda yüzde 6,6'yla beklentilere paralel gerçekleşirken, sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azalarak piyasa öngörülerinin gerisinde kaldı.



Almanya'da TÜFE piyasa tahminleri yönünde aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,5 arttı.



Euro, dolar karşısında Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1,1444'e gerilerken, yüzde 1,07 değer kaybetti.



Almanya'da DAX endeksi haftalık yüzde 0,25 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 artışla haftalık kapanış rekoru kırarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 değer kazandı. İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.



Gelecek hafta, pazartesi dış ticaret dengesi, salı İngiltere'de işsizlik ve Euro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba Euro Bölgesi ve İngiltere'de TÜFE ve cuma Almanya'da ÜFE verileri takip edilecek.



Asya borsaları Çin öncülüğünde yükseldi



Çin'de regülasyon adımlarında sona gelindiğine ilişkin beklentiler ve Çin'in emlak sektörü için kredi kanallarını genişletebileceğine yönelik haber akışı pay piyasalarında alıcılı seyri beraberinde getirdi.



Bilinen 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli emlak devi Evergrande'nin hafta içinde tahvil ödemelerinde temerrüde düştüğüne ilişkin haberler basında yer bulsa da konuya ilişkin belirsizlikler sürüyor.



Açıklanan verilere göre, Çin'de TÜFE ekimde yüzde 1,5 ile 13 ayın, ÜFE ise yüzde 13,5 ile 26 yılın en yüksek seviyesini gördü. ÜFE, Japonya'da da benzer şekilde yükselmeye devam ederek yüzde 8 artışla son 41 yılın zirvesine ulaştı.



Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,30, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,36, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.



15 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya'da büyüme ile Çin'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, çarşamba Japonya'da dış ticaret dengesi ve cuma Japonya'da TÜFE verileri takip edilecek.



Yurt içinde BIST 100 endeksi rekor kırmaya devam ediyor

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu haftayla birlikte 5 hafta üst üste yükselirken, haftalık kapanış rekorunu da kırdı. Gelecek hafta gözler, perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak kararlarda olacak.



AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.



Yurt içinde açıklanan verilere göre sanayi üretimi eylülde yıllık yüzde 8,9 artarken, aylık yüzde 1,5 azaldı. Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.



TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 19,31 oldu.



BIST 100 endeksi bu hafta yüzde 3,47 artışla haftayı tüm zamanların en yüksek kapanış seviyesi olan 1.638,50 puandan tamamladı. Analistler, teknik açıdan 1.640 puanın geçilmesi halinde 1.660 puanın direnç, 1.560 puanın ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.



Dolar/TL de 10,0252 ile tarihi zirvesini görmesinin ardından haftayı 2,95 yükselişle haftalık kapanış rekoru olan 9,9865'ten kapattı.



Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi konut satışları ve bütçe dengesi ve salı konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.