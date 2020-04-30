Küresel piyasalarda 'ilaç' yükselişi

Dün ABD'de piyasaları Fed'in faiz kararı kadar etkileyen, önemli bir gündem daha vardı o da yeni corona virüs tedavisinde kullanılabilecek bir ilaçla ilgili açıklama.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Remdevisir" adlı ilacın virüs tedavisi sürecini kısalttığı bildirildi.



İlacı kullanan hastaların yüzde 31 oranında daha hızlı iyileştiği belirtilirken, ilaçla iyileşme süresinin de 11 güne kadar indiği ifade edildi.

İlacı üreten şirketten yapılan açıklamada ise, erken tedavi gören hastaların yüzde 62’sinin hastaneden taburcu olduğunu, ilaca daha geç başlatılan hastalar arasındaysa bu oranın yüzde 49 olduğunu kaydetti.

Açıklama sonrası S&P 500 Endeksi yüzde 2.24 yükselerek 2 bin 927 puana çıkarken, Dow Jones Endeksi yüzde 1.95 yükselişle 24 bin 571 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 2.91 tırmanarak 8 bin 858 puana ulaştı.

AVRUPA BORSALARI DA ETKİLENDİ



Corona virüs ilacına ilişkin umutların yenilenmesi ile Avrupa borsalarını da etkiledi. Londra'da FTSE yüzde 2.52, Frankfurt DAX yüzde 2.19 yükseldi. Paris'te CAC 40 yüzde 1.62 prim yaptı.



Öte yandan ABD ekonomisi virüsün yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin ekonomiyi neredeyse durma noktasına getirmesiyle yılın ilk çeyreğinde Büyük Buhran'dan bu yana en keskin ilk çeyrek daralmasını yaşarken ülke tarihindeki en uzun ekonomik büyüme dönemi sonlanmış oldu.

ABD Ticaret Bakanlığı gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci çeyrekte yüzde 4.8 daraldığını açıkladı.