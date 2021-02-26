Küresel piyasalarda tahvil şoku

Dün küresel piyasalarda sert satış baskısı yaşandı. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi 1,60'ın üzerine çok hızlı gelince piyasalarda satışlar oldu.

Dolar/TL ve euro/TL, dün akşam yaşanan sert hareketler sonrası yeni güne de yükselişlerle başladı. Dolar 7,48 seviyesini test ederken, euro 9,09 seviyesini gördü.

Piyasaların açılmasıyla birlikte dolar/TL, 7,40 seviyesinin altına çekilirken euro/TL 8,97'ye kadar çekildi.

Dolar endeksi de 90 puan üzerinde seyrediyor.



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Amerikan 7 yıllık tahvil ihracına az talep gelmesi ve buna ek olarak ABD 5 yıllıkların 10 yıllıklara göre daha sert yükselişi piyasada risk iştahını ortadan kaldırdı. Borsalar sert düştü, altın da geriledi.

Nasdaq yüzde 3,41, S&P 500 endeksi yüzde 2,34, Dow Jones yüzde 1,69 değer kaybetti. Dow Jones rekordan gerilemiş oldu.

Bozulan risk iştahıyla altın ve petrol fiyatları düştü, emtialar değer kaybetti. Türk Lirası, Meksika Pezosu ve Güney Afrika Randı başta olmak üzere gelişen ülke kurları geriledi.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına rağmen Amerika'da enflasyon endişelerinin yeniden yükseldiğini söylüyor.

BİDEN’IN TEŞVİK PAKETİNDE OYLAMA BEKLENİYOR



ABD Temsilciler Meclisi’nin, Başkan Joe Biden’ın 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketi için ilk oylamayı gerçekleştirmesi bekleniyor. Paketin 14 Mart’a kadar geçmesi hedefleniyor. Söz konusu pakette, ABD’de asgari ücretin saatte 15 dolara yükseltilmesi öngörülüyordu.

Demokratlar bu maddeyi, Senato’da basit çoğunluğun yeterli olmasını sağlayan özel bir bütçe aracı ile geçirmeyi hedefliyordu. Ancak Senato Parlamenteri Elizabeth MacDonough teklifteki bu maddenin söz konusu aracın kullanması için gereken şartları sağlamadığını tespit etti. Bu nedenle söz konusu maddenin çok yüksek bir ihtimalle paketten çıkarılması gerekecek.

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