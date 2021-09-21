Küresel piyasalarda Evergrande endişesi

Dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden biri olan Çin merkezli Evergrande Grup, son zamanlarda yaşadığı mali sıkıntılar ile zor günler geçiriyor.

Çinli gayrimenkul devinin adım adım iflasa yaklaşması, Asya'dan başlayarak küresel borsalarda bir satış dalgasını tetikledi.

Şirketin yaşadığı kriz Bitcoin'in düşüşüyle de ilişkilendiriliyor.

300 MİLYAR DOLAR BORÇ

Toplamda 300 milyar dolarlık borcu olduğu bilinenen Evergrande'ın Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83.5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47.5 milyon dolar ödeme yapması gerekiyor.

Eğer bu ödemeler gününde yapılamaz ve 30 gün içerisinde de yeniden yapılandırmaya gidilmezse borçlar temerrüde düşecek.

Ekenomi uzmanları, Evergrande'nin iflas etmesi halinde, bu durumun Asya piyasalarından başlayarak bir domino etkisi yaratmasından endişe duyuyor.

Analistler her ne kadar Evergrande'nin mali sıkıntılarının 2008 krizinde iflas eden ABD'li yatırım bankası Lehman Brothers'ınkine benzer bir tabloya evrilmesine pek ihtimal vermeseler de, Çin'in bir zamanlar en büyük ikinci gayrimenkul geliştirme şirketi olan Evergrande'nin muhtemel iflasının yayılma riski, finansal piyasalardaki tedirginliği artırıyor.

TEMERRÜDE DÜŞERSE DİĞER ŞİRKETLERİ ETKİLEYEBİLİR



Yatırımcılar, Evergrande’nin iflası ya da tasfiyesi halinde ekonomik büyümenin kırılganlık sergilediği bir dönemde Çin gayrimenkul sektöründeki diğer şirketlerin de benzer sorunlarla karşılaşabileceğinden kaygılanıyorlar.

Evergrande’nin şirket tahvillerinin kupon ödemesini Perşembe günü yapması gerekecek. Yatırımcılar bu tarihi şirket için bir sınav olarak görüyorlar. Şirket, 30 gün içinde faiz ödemesini yapamazsa temerrütte düşmüş olacak.



Piyasaya 300 milyar dolardan fazla borcu olan, Çin’in ikinci büyük emlak şirketi Evergrande’nin borçlarını ödeyememesi durumunda bankacılık başta olmak üzere pek çok sektörün etkileneceğinden ve bu temerrüdün domino etkisi yapabileceğinden endişeleniliyor.



171 YEREL BANKAYA BORCU VAR



Firmanın 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Aynı zamanda firmanın 1,5 milyon müşterisi de şuan konut bekliyor.



Çin bankalarını takip eden kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un direktörü Ming Tan, Financial Times’a yaptığı açıklamada, Evergrande’nin borçlarını temerrüde düşürmesinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde “tek başına” bir kredi krizine neden olma ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

AVRUPA’YI DA ETKİLEDİ



Asya’nın yanı sıra Avrupa borsalarında da Evergrande etkisi görüldü. Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 2.6, Alman DAX endeksi yüzde 2.9, Londra'da ise FTSE 100 yüzde 1.8 düştü.



Bu düşüşten Borsa İstanbul da payını aldı. BIST 100 endeksigünü yüzde 1.94 düşüşle 1.391 puandan kapattı.



BİR AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ



MSCI Küresel Endeksi yüzde 0.5 gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini gördü.



Enerji hisseleri, finans grupları ve temel malzeme üreten şirketler de borsadaki düşüşten nasibini aldı aldı. Ayrıca Hong Kong borsasında Evergrande hisseleri yüzde 10’luk düşüş kaydetti.



ŞİRKET ÇALIŞANLARINA MEKTUP



Evergrande Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yuan şirket çalışanlarına gönderdiği bir mektupta, şirketin içinde bulunduğu "en kara andan çıkacağı" konusunda emin olduklarını ve gayrimenkul projelerini taahhüt edildiği gibi yerine getireceklerini belirtti.



Çin borsasının resmi tatilden dolayı kapalı olduğu bugün şirketin Hong Kong'daki hisseleri %7 düştü. Şirket hisseleri dünü %10 kayıpla kapatmıştı.



Çin'in devlet destekli Global Times gazetesinin baş editörü, Evergrande'nin "batmayacak kadar büyük" olduğu varsayımıyla devletin kurtarma paketine bel bağlamaması gerektiği konusunda uyarmıştı. Ancak Çin hükümeti şu ana kadar Evergrande krizi konusunda sessizliğini koruyor.