Küresel sağlık pazarında artan harcamalar işgücü ihtiyacını artırdı

Pandemide giderek yükselen sağlıklı yaşam bilinci, kaynağını doğadan alan takviye edici gıda pazarında kadınlara finansal özgürlük getiren yeni iş modellerinin gelişimini hızlandırdı.

McKinsey'nin araştırmasına göre, dünyada her yıl %10’a yakın büyümeyle 1,5 milyar dolara ulaşan küresel sağlıklı yaşam pazarında yükselen tüketici harcamaları işgücü ihtiyacını da artırdı. Sağlığı ve zindeliği odağına alan yeni iş modelleri küresel işgücünün %47,7’sini oluşturan, Türkiye istihdamından %26,3 pay alan kadınlara iş yaşamında kazanç ve kariyer odaklı yeni fırsat kapıları açıyor.

Doğadan aldığı güçle aktif ve sağlıklı bir yaşama rehberlik eden takviye edici gıda pazarı, yeni iş modelleriyle henüz çalışma hayatına adım atmayan kadınları işgücüne kazandırıyor.



Küresel salgının tetikleyici gücüyle dünyada giderek yaygınlaşan sağlıklı ve zinde yaşam bilincinin kadınlara finansal özgürlük sağlayan iş modellerinin de gelişimini hızlandırdığını kaydeden Siberian Wellness Türkiye Satış Direktörü Enver Coşkunsu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Kaynağını doğadan alan takviye edici gıda pazarına yönelik harcamalar artarken, yeni iş modelleri de kadınların girişimci ruhuyla birleşerek farklı bir boyut kazanıyor. Sağlıklı ve zinde yaşam biçiminin temsilciliğini üstlenen kadınların başrol oyuncusu olduğu iş modelimizle kendi ayakları üzerinde durmak isteyenleri çalışma hayatıyla tanıştırırken hedefledikleri ek gelirlerle de buluşturuyoruz."

EK GELİR FIRSATI VE ÖDÜLLENDİRME PROGRAMI BİR ARADA



Genç profesyonellerden ev kadınlarına, öğrencilerden girişimcilere kadar geniş bir profile sahip kadınlara, danışman unvanı kazandırarak kendi ekiplerini kurma, kazandıkları bonuslarla ek gelirlerini artırma fırsatı sunduklarını söyleyen Enver Coşkunsu, "Belirli bir ciroya ulaşanlar, kazandıkları bonuslarla ödüllendirme programı kapsamında ev ve araba sahibi olabiliyor.

Pazarlama ve satış odaklı eğitimlerle kadınların kariyer hayatını şekillendirirken, ticaret yaparken seyahat etme imkanı da getiriyoruz. Bugüne kadar 3 bin danışmanımız başarılı ticari faaliyetlerinin bir getirisi olarak 35 ülkeyi seyahat etti.

Aldıkları eğitimlerle kariyer adımlarını hızlandıran kadınlar, ek gelirlerini artırırken kısa sürede pazarlama uzmanlığı unvanını kazanarak ticari faaliyetlerini sınır ötesine taşıyabiliyor. Danışmanlarımızın tavsiye ve müşteri davetleriyle yapılan alışverişlerin %25’i, ekip cirosunun %10’u kazanç hanelerine yazılıyor" dedi.



KÜRESEL SAĞLIK PAZARINA VİZYON KAZANDIRIYOR



Sağlığına ve zindeliğine önem veren tüm kadınların kolaylıkla benimseyecekleri bir iş modeline sahip olduklarına değinen Siberian Wellness Pazarlama Direktorü Natalia Eromchik ise "25 yılı aşkın süredir endemik Sibirya bitkilerini kullanarak geliştirdiğimiz sağlık ve güzellik ürünlerimiz, markamızın görünen yüzünü oluşturuyor.

Yılda 360 proje, ayda 160’tan fazla laboratuvar testi ve 200’ü aşkın gönüllü grup çalışmasına imza atarak geliştirdiğimiz ürünlerimizle küresel sağlık pazarına vizyon kazandırıyoruz. Parfüm, kozmetik ve takviye edici gıda alanında hizmet veren Ar-Ge laboratuvarımızda, her gün çok sayıda araştırma yapıyor, yüzlerce bileşeni inceliyor, bilimsel çalışmalarımızla yararlı, etkisi yüksek ve doğallığı kanıtlanmış ürünler geliştiriyoruz. Kadınlara sunduğumuz iş modeli de vizyonumuzun bir parçasını oluşturuyor" diye konuştu.



DÜNYANIN EKOLOJİK DENGESİ KORUMA ALTINDA



Siberian Wellness’i "Biyolojik olarak aktif bileşenlerin üretiminde engin deneyime sahip en iyi uzmanları ve araştırmacıları bünyesinde barındıran bir bilim ve teknoloji şirketi" olarak tanımladıklarını belirten Natalia Eromchik, "Dünyanın ekolojik dengesini korumak da önceliklerimiz arasında yer alıyor. BM Sürdürülebilir Gelişme Programı kapsamında geliştirdiğimiz ürünlerimizde çevre dostu içerikler kullanarak yeşil teknolojileri destekliyoruz. Ürünlerimizin hiçbiri sülfat, paraben, ftalat, yapay renklendiriciler, mineral yağlar ve kokular gibi insan sağlığı ve çevre için tehlike oluşturan katkı maddeleri içermiyor.

Faaliyetlerimize ticari faydanın ötesinde toplumsal fayda odaklı yaklaşıyor, nesli tükenmekte olan hayvanları, endemik bitkileri ve doğa harikalarını korumaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Besin Takviyeleri Üreticileri Birliği üyesi olarak takviye edici gıda pazarının gelişimini destekliyoruz. Tüm bu faaliyetlerimizle de sağlıklı yaşam tarzının teşvik edilmesi ve eko-kültürün geliştirilmesine hizmet ediyoruz" dedi.

