Kurulan şirket sayısı da kapanan şirket sayısı da arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2021 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Aralık 2021'de kurulan şirket sayısı 2020'nin aynı ayına göre yüzde 15,3 artarak 9 bin 774 oldu. Kapanan şirket sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 20,4 yükselişle 3 bin 803'e çıktı.



Yıllık bazda değerlendirildiğinde, kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,3 artarak 101 bin 318'den 109 bin 695'e çıktı. Bu dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 5,6 yükselişle 15 bin 366'dan 16 bin 222'ye yükseldi.