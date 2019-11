Kurum: İBB'nin olmayan yetkilerini alma söz konusu değil (Boğaz'da imar yetkisi)

Son dakika haberi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'nde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



İstanbul Boğazı'nda imar yetkisi ile ilgili konuşan Bakan Kurum şunları söyledi:



"Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasıyla, bakanlığımızın onayı ve uyun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulundadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. Bize sahadan gelen talep ve sıkıntılar şudur; Bugün boğazımıza nazır dört belediyemizde boğazın siluetini, boğazdaki yeşil alan miktarını arttıracak ve bu silueti dünyanın incisi boğazımızı çok daha iyi noktalara çekecek, yeşil alan miktarını ve sayısını arttıracak çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu bir süreçte bu koordinasyonun daha sadeleşerek… Bu koordinasyonun içinde hem tabiat varlıkları komisyonu var. Hem de kültür varlıkları komisyonu var. Yine bu komisyonların bir kültür bakanlığı bünyesindedir. Diğeri, tabiat varlıkları komisyonları da çevre ve şehircilik bakanlığı bünyesindedir. Biz bu komisyonları sadeleştirecek Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak yine içinde eskiden hangi grup, meslektaşımız çalışıyorsa aynı meslektaşlarımızın içinde olduğu daha sadeleştiği ve sürecin vatandaşlarımızı n taleplerinin hızlı bir şekilde karşılandığı bir sürece getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada talepler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İBB Başkanlığında değildir."



"KİMSENİN ELİNDE OLMAYAN BİR YETKİYİ ALMA DURUMU YOK"



Kurum şöyle devam etti: "Bu yasaya ilişkin talepler uzun süredir gelmektedir. Bunun seçim öncesi ve ya sonrasıyla alakası yok. Burada birilerinden yetki almak gibi bir durum söz konusu değil. Aksine katılımcı bir anlayışla yine komisyonlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın olduğu, yine beş binlik, binlik planların teklif edilebildiği, belediye meclislerinden onaylanarak yapılabildiği bir süreci işletmek istiyoruz. Biz Nevşehir'de de alan başkanlığı ilan ettik. Buradaki sebebimiz de oradaki tarihi yapıları, kültürel yapıları korumak. İşleri sadeleştirmek. Biz hem yatırımcımızın hem vatandaşımızın bu noktada önünü açmak durumundayız. Buna ilişkin bir çalışma söz konusu. Daha bir öneri, kanun, tasarı şu an için yok. Gelen talepler, katılımcılığın arttırıldığı bir süreç inşallah hep beraber işletilecektir. Dolayısıyla kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. "



"BOĞAZIMIZI İMARA AÇMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



Bakan Kurum, "Öyle bir tasarı söz konusu değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki genel müdür, genel sekreter atamalarını Cumhurbaşkanlığına geçmesi gibi mevcutta bir tasarı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de oradaki dört ilçe belediyesi ile de istişarelerimizi sürdüreceğiz. Biz hiçbir zaman 'Biz yaptık, oldu' 'Biz dedik, böyle olacak' gibi bir anlayışla bugüne kadar hareket etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Dünyanın incisi İstanbul Boğazımızı korumaya, siluetini daha da güzel hale getirmeye yönelik bir çalışmadı. Bu çalışmanın dışında herhangi bir şekilde Boğazımızı imara açma ve ya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm belediyelerimizle 81 milyon vatandaşımızla belediyelerimizle her zaman bir aradayız. Onların talepleri, projeleri tıkandığı noktalarda mevzuat düzenlemeleri noktasında gereken her türlü yardımı işbirliğini birlikte yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.