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İmar barışı başvurularında süre iki gün sonra doluyor.

Süre uzatımı olup olmayacağıyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi.



Bakan Kurum "Son başvuru tarihi 15 Haziran 2019'da tamamlanıyor. Uzatma şu an için söz konusu değil. Vatandaşlarımız son iki günü iyi değerlendirmeli. 30 Haziran'a kadar başvuru bedellerinin ödenmesi gerekiyor" dedi.

"10 MİLYON KİŞİ FAYDALANDI"



Başvurular hakkında bilgi veren Kurum, "Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira" diye konuştu.