Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı pakette yer alan kurumlar vergisinde kademeli indirim mpdelinde öneclikle geçici olarak yüzde 22'ye çıkarılan oranın eski haline dönebileceği yorumları yapılıyor.

Hürriyet gazetesinden Hacer Boyacıoğlu'nun haberinde, verginin nasıl yüzde 22'ye çıkarıldığı anlatılırken, tekrar yüzde 20'ye indirilmesi için yasa değişikliğine gerek olmadığı belirtildi. Cumhurbaşkanı kararı ile 2 puanlık indirim yapılmasının önünün açık olduğu ancak şu anda kurumlar vergisinde beyan dönemi olduğu için olası indirimin yıl sonunu bulabileceği tahminlerinin yapıldığı kaydediliyor.

Vergi Konseyi'nin de konuyla ilgili çalışmalar yaptığı, kurumlar vergisinin rekabet edilebilir seviyeye çekilmesi ve bunun önceden ilan edilmesi üzerinde durulduğu dile getiriliyor. Oranın yüzde 17-18'lik bir seviyede belirlenmesi, 2023'te devreye girmesinin çalışmalarda ele alındığı kaydedilirken, ancak mevzuat değişikliğinin şimdiden yapılması ve ilan eidlmesi gerektiğinin de hükümete tavsiye edilmesinin planlandığı öğrenildi.