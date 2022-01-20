Kuyumculardan altın için yıl sonu tahmini

Gram altın, geçen yılın son günlerinde 776 liraya kadar yükseldi.

Altının fiyatının düşük olmasından dolayı talebin olduğunu söyleyen Kapalıçarşı kuyumcuları 2022 yılında altının stabil bir yol çizeceğini düşünüyor.



"SENE SONU ALTININ FİYATI BİRAZ YUKARI YÖNLÜ OLABİLİR"



Kuyumcu Tunahan Sarı, vatandaşların altına talebi alım yönünde olduğunu söyleyerek, "Sene sonu altının fiyatı biraz yukarı yönlü olabilir. İnsanlar genelde altınlarını yastık altında tutuyorlar. Vatandaşlar daha çok 24 ayar Ata altınını alıyorlar. Bazı vatandaşlar altını yüksek fiyattan satın almış. Elinde nakit bulunan vatandaşlar da altın alıp ortama yapmaya çalışıyor.



"2022'DE ÇOK FAZLA BİR YÜKSELME BEKLEMİYORUM"



Altının 2022 yılında stabil kalabileceğini söyleyen kuyumcu Murat Bulmuş, "Yeni sene de çok fazla bir yükselme beklemiyorum. Altın ons bazında biraz düşüş yaşayabilir. Dolar da sabit kalırsa çok fazla bir yükseliş olacağını düşünmüyorum. Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ülkemiz açısından çok faydalı olabilir. Şu anda fiyatlar biraz düştüğü için talep var. Kur korumalı mevduat hesaplarından sonra daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.