KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-23 e-Devlet KYK burs sonuçları sorgulama)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuru sonuçları için bekleyiş sürüyor. 2022-23 eğitim öğretim yılında, üniversite eğitimlerine destek olması için KYK burs başvurusu yapan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB tarih verdi mi?



KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.



Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.

TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?



Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.



Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.



15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.