KYK burs ödeme tarihleri 2023: KYK bursları ne zaman yatacak, toplu para ödemesi olacak mı?

KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, burs alma hakkı kazanan öğrenciler tarafından araştırılıyor. Geriye dönük 3 aylık toplu para ödemeleriyle de ilgili sorgulama yapan öğrenciler, KYK tarafından bursların hesaplara yatırılmasını bekliyor. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak?



KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?



KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.



Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.



2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.