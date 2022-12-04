KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler GSB'de (2022-23 e-Devlet KYK burs ve kredi başvuru sonuçları)

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan KYK burs başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. 2022-23 yılı KYK burs ve kredi başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte, gözler kurum tarafından yapılacak olan sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KYK burs başvuru sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?



KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuruları 10 Kasım'da sona ermiş, sonuçlar ise 15 Aralık 2021 tarihinde ilan edilmişti.



Buna göre; KYK burs başvuru sonuçlarının bu yıl da aralık ayının sonlarına doğru açıklanması bekleniyor.



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KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



KYK burs ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre öğrencilere yatıyor. Bu seneki burs başvuru sonuçlarının açıklanmasından sonra KYK tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara burslar yatmış olacak. KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.



KYK TAAHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?



Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin belirlenen tarihe kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.



Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.



15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



KYK burs ücreti lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.750 TL ve son olarak doktora öğrencilerine 2.500 TL veriliyor.