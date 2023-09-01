KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman? Gözler 2023 GSB KYK burs başvuru tarihlerinde

2023-2024 KYK burs ve kredi başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS tercihleri ve üniversite kayıt işlemlerinin ardından gündeme gelen KYK burslarıyla iligli başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, 2023 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman?



KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz eğitim döneminde 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı.



Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Kasım ayı içinde yapılması bekleniyor.



Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?



Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.



ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER



• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)



• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)



• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,



• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,



• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,



• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,



• Amatör milli sporcu olan öğrenciler KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?



• Başarısız olma,



• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,



• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama



• Öğretim kurumunun kapatılması,



• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,



• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.