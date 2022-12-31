KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler başladı (2022-23 KYK burs ödeme tarihleri)

KYK burslarının ne zaman yatacağı, burs başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler, burs ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı araştırıyor. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığı belirtildi. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak?

KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler başladı (2022-23 KYK burs ödeme tarihleri)

burs ödeme tarihleri, burs almaya hak kazanan yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Peki, KYK bursları hesaplara ne zaman yatacak?

KYK ÜÇ AYLIK ÖDEMELERİ BAŞLADI

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlandığını bildirdi.

Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 7 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıklayan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini kaydetti.

KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler başladı (2022-23 KYK burs ödeme tarihleri) - 1

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ekim, kasım, aralık aylarına yönelik 850 lira üzerinden yapılacak burs-kredi ödemelerini, TC Kimlik numarasının sonu "0 ve 2" olanlar 29 Aralık'ta, "4 ve 6" olanlar 30 Aralık'ta, "8" olanlar 31 Aralık'ta alabilecek.

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