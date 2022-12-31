KYK bursları ne zaman yatacak? 3 aylık toplu ödemeler başladı (2022-23 KYK burs ödeme tarihleri)

KYK burs ödeme tarihleri, burs almaya hak kazanan yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödenecek olan üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Peki, KYK bursları hesaplara ne zaman yatacak?



KYK ÜÇ AYLIK BURS ÖDEMELERİ BAŞLADI



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, 2022-2023 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrencilere öğretim yılı başı olan ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlandığını bildirdi.



Sisteme dahil olarak ilk defa burs-kredi başvurusunda bulunan ve taahhütnamesini onaylayan öğrencilerden 222 bin 461 öğrenciye burs, 309 bin 7 öğrenciye ise kredi ödemesi yapılacağını açıklayan Kasapoğlu, böylelikle 531 bin 468 öğrenciye toplam 1 milyar 428 milyon 657 bin lira ödeneceğini kaydetti.

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?



Ekim, kasım, aralık aylarına yönelik 850 lira üzerinden yapılacak burs-kredi ödemelerini, TC Kimlik numarasının sonu "0 ve 2" olanlar 29 Aralık'ta, "4 ve 6" olanlar 30 Aralık'ta, "8" olanlar 31 Aralık'ta alabilecek.